В двух районах Ташкента частично отключат горячую воду и отопление

Как сообщает пресс-служба хокимията Ташкента, сегодня, 16 декабря, в некоторых локациях Шайхантахурского и Алмазарского районов Ташкента в связи с проведением аварийных работ на тепловых сетях и заменой сопутствующего оборудования по улице Беруний временно будет приостановлена подача горячей воды и отопления..Отключение затронет следующие адреса:
— Шайхантахурский район: массивы Хувайдо, Алока, Ц-27, Ц-28, ул. Ниязова, Богкуча и Аброра Хидоятова;
— Алмазарский район: массивы Вузгородок, Б-1, Б-3, Каракамыш 2/1, ул. Беруний.
Отмечается, что возобновление подачи горячей воды и отопления будет производиться по мере завершения аварийных работ, примерно к 19:00.