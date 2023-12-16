В двух районах Ташкента частично отключат горячую воду и отопление

Как сообщает пресс-служба хокимията Ташкента, сегодня, 16 декабря, в некоторых локациях Шайхантахурского и Алмазарского районов Ташкента в связи с проведением аварийных работ на тепловых сетях и заменой сопутствующего оборудования по улице Беруний временно будет приостановлена подача горячей воды и отопления..Отключение затронет следующие адреса: