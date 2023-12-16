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В школах с шестидневкой в Ростове отменили занятия из-за гололёда

Коммунальные службы обрабатывают улицы, сообщил ростовский градоначальник.
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Из-за очередного гололёда в Ростове 16 декабря отменили занятия в тех школах, которые работают шесть дней в неделю, сообщил глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

Как сообщают ростовчане, некоторые школы в течение недели переходили на дистанционное обучение. Не учатся школьники в Аксайском районе, где всю неделю идёт восстановление линий электропередач, оборванных из-за обледенения.

Что касается Ростова, как рассказал Логвиненко, коммунальщики работают круглосуточно.

«Для борьбы с гололедом в ночь на улицы Ростова вышли 122 единиц техники, в том числе 63 КДМ, 15 мини-погрузчиков, 150 уборщиков территории. Израсходовано 602 тонны противогололедных материалов».

сообщил градоначальник

С утра 16 декабря, по его словам, с гололёдом борются более 2,5 тысяч ростовских дворников и 118 коммунальных машин.

образование