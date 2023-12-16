На Кубани ожидаются морозы и сильный снегопад

Температурный перепад составит около 10−13 градусов, сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.



По информации гидрометцентра края, ночью 17 декабря температура воздуха снизится до −2…-7 градусов. А на Черноморском побережье столбики термометров опустятся до 0…-5 градусов.



В воскресенье днем температура воздуха на Кубани составит −4…+1 градус, местами — до +3, а на черноморских курортах будет равна +2…+7 градусов.



В горной части края ночью и днем 17 декабря, а также в ночь на понедельник температура составит −5…-10 градусов, а днем 18 декабря температура в горах повысится до +1 градуса.



По данным синоптиков, в понедельник на территории региона температура составит +7 градусов, на Черноморском побережье — повысится до +11 градусов,



Как отметила Алина Котилевская, с начала следующей недели на юге страны начнет постепенно теплеть.



Андрей Пугачев.