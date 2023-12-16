16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег с дождем и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 17 декабря. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет облачно, временами осадки (мокрый снег, переходящий в дождь). Ночью и утром местами ожидается слабый гололед. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный, западный 5−10 м/с, с порывами до 14 м/с, местами до 15−18 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 5 градусов по востоку до плюс 4 градусов в юго-западных районах, днем будет 1−7 градусов тепла.