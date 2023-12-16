БелЖД пустит 230 дополнительных поездов на праздники с 22 декабря по 9 января

Таким образом, общее число дополнительных поездов составит 230. Речь идет как о внутриреспубликанских перевозках (из столицы Беларуси в Брест, Гомель, Гродно, Могилев, Пинск и пр.), так поездах международного сообщения. Назначены дополнительные поезда из Минска в Москву, Санкт-Петербург, смогут добраться пассажиры и из Бреста и Полоцка в Москву. К слову, больше всего дополнительных поездов назначено на 22, 25, 29 и 30 декабря 2023 года, а также 2 и 7 января 2024.