Новые петербургские мосты в Лахте получили названия Кристальный и Прозрачный

Тем же постановлением присвоено название путепроводу на проспекте Стачек через реку Красненькую и железнодорожную линию в Кировском районе. Он теперь именуется Ново-Автовским путепроводом, поскольку он ведет в исторический район Автово. При этом в створе проспекта Маршала Жукова существует построенный ранее путепровод «Автово», отметили в пресс-службе.