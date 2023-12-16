Первый случай заболевания гриппом А выявлен в Свердловской области

Заболевшая вакцину против гриппа не ставила, отмечает врач. Уточняется, что в Краснотурьинске, Карпинске и Волчанске продолжают вакцинацию против гриппа. В филиале Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области рекомендуют всем, кто еще не поставил прививку, сделать это. А в случае возникновения симптомов болезни следует остаться дома, вызвать врача и не заниматься самолечением.