Врач предупредил, что внезапная аллергия может указывать на онкологию

Врач-онколог Евгений Черемушкин сообщил, как пишет kp.ru, что аллергия и резкое похудение могут быть симптомами онкологического заболевания.
— Резкая потеря или набор веса — одни из самых опасных внешних проявлений нездоровья. Больше опасна худоба, так как за ней может скрываться онкология. Кроме того, опухоль сопровождается аллергическими реакциями, — предостерег специалист.
Есть и некоторые поведенческие изменения, которые могут косвенно сигнализировать о начавшихся в организме неполадках. К примеру, если жизнерадостный оптимистично смотрящий на жизнь человек внезапно стал чувствовать постоянную усталость и раздражение, то это также может говорить о начавшихся дисбалансах в здоровье.