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Мэр Уфы предупредил о снегопадах на новогодних праздниках

Мавлиев попросил коммунальные службы готовиться к снегопадам на новогодних праздниках.
Сейчас в Ричмонде: +1° 2 м/с 80% 769 мм рт. ст. +6°
Источник: Комсомольская правда

Ратмир Мавлиев рассказал, что на новогодних праздниках в Уфе ожидаются ежедневные и обильные снегопады. Снег будет валить практически без остановки, поэтому к погодным сюрпризам необходимо начинать готовиться заранее. В частности мэр Уфы обсудил с министром транспорта и дорожного хозяйства Александром Клебановым вопросы подготовки коммунальных служб к снегопадам — в городе не должно возникнуть внештатных ситуаций с уборкой снега.

— Прошу всех также обратить внимание на прогноз погоды при планировании выездов в праздники, — добавил Мавлиев.