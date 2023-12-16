Мэр Уфы предупредил о снегопадах на новогодних праздниках

Ратмир Мавлиев рассказал, что на новогодних праздниках в Уфе ожидаются ежедневные и обильные снегопады. Снег будет валить практически без остановки, поэтому к погодным сюрпризам необходимо начинать готовиться заранее. В частности мэр Уфы обсудил с министром транспорта и дорожного хозяйства Александром Клебановым вопросы подготовки коммунальных служб к снегопадам — в городе не должно возникнуть внештатных ситуаций с уборкой снега.