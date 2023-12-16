В Ташкенте выступил народный артист РФ Валерий Гергиев

Среди них ария князя Елецкого («Я Вас люблю…») из оперы «Пиковая дама» Чайковского, каватина Фигаро (Largoal factotum) из оперы «Севильский цирюльник» Россини, сцена гадания Марфы из оперы «Хованщина» Мусоргского, третья ария Далилы из оперы «Самсон и Далила» Сен-Санса. Из инструментальных сочинений — Блестящая фантазия на темы оперы «Кармен» для флейты и струнных Борна — Бизе, Концерт для трубы с оркестром Щедрина, Концерт для скрипки с оркестром и Первый концерт для фортепиано с оркестром Чайковского.