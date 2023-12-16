В Самаре заработали елочные базары

В пятницу, 15 декабря 2023 года, в Самаре начали работать муниципальные елочные базары. Торговые точки по продаже хвойных красавиц оформили в одном стиле. Над входом установили яркую вывеску, а продавца имеется «пушка» для упаковки.
Узнать, что елочная ярмарка официальная можно по наличию деревянного забора, установленному по периметру торговой точки. Всего в областной столице в этом году будет работать 155 елочных базаров.
У продавца должен быть пакет документов, куда входит договор на право торговли, свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица, копия товарной накладной, которая подтверждает, что елка приобретена в лесном хозяйстве.
Работу нелегальных базаров будут пресекать. В районах ежедневно будут проводиться рейды, и нарушителей будут штрафовать за несанкционированную торговлю.
Работать елочные базары будут в следующем режиме. До 30 декабря с 8 до 22 часов, а 31 декабря с 8 до 12 часов. После закрытия предприниматели будут должны демонтировать торговую точку, очистить место и вывезти нераспроданные деревья. Адреса торговых точек можно посмотреть здесь.