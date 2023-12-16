В Самаре заработали елочные базары

Работать елочные базары будут в следующем режиме. До 30 декабря с 8 до 22 часов, а 31 декабря с 8 до 12 часов. После закрытия предприниматели будут должны демонтировать торговую точку, очистить место и вывезти нераспроданные деревья. Адреса торговых точек можно посмотреть здесь.