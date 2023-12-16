Команда Лукашенко разгромила сборную Гомельской области в хоккей

МИНСК, 16 дек — Sputnik. Хоккейная команда белорусского лидера Александра Лукашенко уверенно обыграла соперников из Гомельской области во третьем матче XVII Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба сезона 2023/2024.
Встреча прошла в субботу на льду «Олимпик-Арены» в Минске, завершилась она победой команды Лукашенко со счетом 12:6 (7:1, 3:3, 2:2).
Как сообщили в Telegram-канале «Пул Первого», этот поединок станет последним в этом году с участием белорусского лидера.
Лучшими игроками матча признаны Ярослав Чуприс из команда президента и Александр Усенко из Гомельской области. Призы им вручила двукратная олимпийская чемпионка по академической гребле Екатерина Карстен.
Александр Лукашенко в этом поединке отличился четырьмя голевыми передачами, а его сыну Николаю удалось реализовать в заключительном периоде численное большинство.
Состязания между любительскими командами за переходящий кубок продлятся до апреля. Во время первого этапа состязаний хоккеисты из областей и команда президента выявят четверку сильнейших по результатам кругового турнира. После квартет финалистов продолжит борьбу в полуфиналах, а финальная серия пройдет до двух побед одной из команд.
Хоккейная команда президента является 14-кратным победителем этих соревнований, по одному титулу у хоккеистов Гомельской и Минской областей.