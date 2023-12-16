Команда Лукашенко разгромила сборную Гомельской области в хоккей

Состязания между любительскими командами за переходящий кубок продлятся до апреля. Во время первого этапа состязаний хоккеисты из областей и команда президента выявят четверку сильнейших по результатам кругового турнира. После квартет финалистов продолжит борьбу в полуфиналах, а финальная серия пройдет до двух побед одной из команд.