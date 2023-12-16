ДЧС Алматы обратился к горожанам

Отметим, что в выходные в Казахстане прогнозируется постепенное потепление — морозы спадут. Как уточнили синоптики, антициклон, который обусловил ясную и морозную погоду практически по всей территории республики на протяжении всей этой недели, начинает отступать на северо-восток. Также стало известно, какая погода будет в Казахстане до наступления нового года. Во второй половине декабря на большей части Казахстана ожидается осадочная погода с метелями, порывистым ветром и гололедом, в конце второй декады в отдельных районах прогнозируются сильные осадки. Лишь в середине третьей декады по РК ожидается кратковременное прекращение осадков. На юге, юго-востоке страны прогнозируются туманы.