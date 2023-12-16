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Красота неимоверная: Челябинскую область накрыли «волшебные» облака

Челябинскую область накрыли необычные лентикулярные облака.
Сейчас в Ричмонде: +1° 0 м/с 75% 769 мм рт. ст. +6°
Источник: Комсомольская правда

Южноуральцы увидели необычное и редкое природное явление — лентикулярные облака. Облака запечатлели на камеру в национальном парке Таганай.

Такие облака образуются обычно над горами на гребнях воздушных волн, и они не двигаются даже при ветре. Появление лентикулярных облаков говорит о сильных горизонтальных потоках воздуха, которые образуют волны, и большом содержании влаги.

Хоть это и редкое явление, но в Челябинской области встречается уже второй раз за зиму. В конце ноября лентикулярные облака зависли над нацпарком Зюраткуль.