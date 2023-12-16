Красота неимоверная: Челябинскую область накрыли «волшебные» облака

Южноуральцы увидели необычное и редкое природное явление — лентикулярные облака. Облака запечатлели на камеру в национальном парке Таганай.
Такие облака образуются обычно над горами на гребнях воздушных волн, и они не двигаются даже при ветре. Появление лентикулярных облаков говорит о сильных горизонтальных потоках воздуха, которые образуют волны, и большом содержании влаги.
Хоть это и редкое явление, но в Челябинской области встречается уже второй раз за зиму. В конце ноября лентикулярные облака зависли над нацпарком Зюраткуль.