Признание вдовы, слезы Корнелюка и музыка из «Бандитского Петербурга»: Как прошла трогательная церемония прощания с писателем Андреем Константиновым

— Лет 15 назад мы семьями поехали в Вену на рождество, — рассказал композитор. — Несколько дней ходили по городу: кафе, музеи. Мы были в театре на «Женитьбе Фигаро», у меня было идиотское выражение лица, я улыбался все четыре часа. И в конце я повернулся к Андрею, и увидел его мрачное лицо. Я спросил, что такое, он говорит: я ради друга готов терпеть и не такое. И в этом он был весь. Трудно поверить во все происходящее, как обухом по голове. Тяжело понять что теперь будем говорить о нем в прошедшем времени.