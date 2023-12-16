Признание вдовы, слезы Корнелюка и музыка из «Бандитского Петербурга»: Как прошла трогательная церемония прощания с писателем Андреем Константиновым

Петербург попрощался с Андреем Константиновым (Бакониным). Журналистом-расследователем, создателем нескольких знаковых СМИ, автором книг, которые легли в основу культового сериала «Бандитский Петербург». В темном зале новой сцены Александринского театра, где проходила гражданская панихида едва слышно играла музыка из сериала, прославившего Константинова. Перед гробом выставили стул с висящим на спинке кителем. На нем — полковничьи погоны и россыпь наград.
— Я могу сказать, он был прекрасный сын во всех отношениях, — сказал собравшимся нескольким сотням человек отец писателя Дмитрий Викторович Баконин, — спасибо вам всем, кто пришел.
Супруга Константинова актриса Наталья Круглова призналась в любви мужу и рассказала о том, как он боролся с недугом.
— Спасибо тебе, я очень счастливый человек, — сказала она. — Ты меня сделал самой счастливой. Я прожила с тобой самые лучшие свои годы. Ты был лучшим отцом и мужем. Был очень сильным человеком. Ты выиграл этот последний бой, он был нечестный, он был подлый. Но ты очень сильно сражался, невозможно было представить, как это было трудно. Но ты все равно остался победителем.
Друг, автор музыки к фильму «Бандитский Петербург», композитор Игорь Корнелюк вспомнил о чувстве юмора Константинова.
— Лет 15 назад мы семьями поехали в Вену на рождество, — рассказал композитор. — Несколько дней ходили по городу: кафе, музеи. Мы были в театре на «Женитьбе Фигаро», у меня было идиотское выражение лица, я улыбался все четыре часа. И в конце я повернулся к Андрею, и увидел его мрачное лицо. Я спросил, что такое, он говорит: я ради друга готов терпеть и не такое. И в этом он был весь. Трудно поверить во все происходящее, как обухом по голове. Тяжело понять что теперь будем говорить о нем в прошедшем времени.
Среди выступавших было много коллег, которые работали с Константиновым в разные годы. Один из примеров его сильного характера и целеустремленности — это эпизод из 90-х. Вести бизнес тогда было не просто, тем более, связанный со СМИ. В один из сложных периодов Константинов сказал коллегам: если мы проработаем 10 лето, то вы все поедете на Канары. Такое можно было и забыть, но действительно через 10 лет, он вывез старейших сотрудников на Канарские острова.
Коллега-писатель Андрей Кивинов, автор другого культового сериала 90-х «Улицы разбитых фонарей» вспомнил, что из-за этих картин их часто путали.
— Он меня всегда поддерживал, — сказал Кивинов. — У меня часто спрашивали, будет ли продолжение «Бандитского Петербурга». Мы всегда смеялись по этому поводу. В день смерти Андрея мне позвонили друзья с Кубы, спросили, ты жив? Нас опять перепутали. Таким образом я узнал, что Андрея нету. Но эта его поддержка останется с нами навсегда.
Писатель Игорь Шушарин рассказал о последней работе Константинова — романе «Живая вода». Он успел закончить работу над ним за два месяца до ухода.
— В этом романе есть элементы фентези, мы обсуждали, уместно ли это будет, но теперь думаю, что да, — сказал Шушарин. — Часто сильная мысль материализуется. Андрею тоже была нужна живая вода. Этого не произошло. Но его последний роман, как и все другие, все, что он сделал останется с нами.
Как ранее рассказывал spb.kp.ru, Андрей Константинов скончался на 61 году жизни после тяжелой болезни. Константинов написал несколько книг, на основе которых был снят популярный сериал «Бандитский Петербург». Он работал криминальным журналистом, создал несколько известных в Петербурге СМИ.
Константинов сотрудничал «Комсомолкой» в 90-е годы. А последние несколько лет вел передачу «Токсичная среда» на «Комсомольская правда» 92.0 FM. Очередной эфир был назначен на 13 декабря, но слушатели так и не дождались знакомого голоса. Константинова похоронили на Смоленском православном кладбище.