Белорусов предупредили об опасном долгом гриппе, похожем на коронавирус

Они проанализировали медицинскую документацию 81 тысячи пациентов, которые были госпитализированы из-за COVID-19, а также медицинские данные об 11 тысячах пациентов, которые из-за сезонного гриппа также попали в больницу. В итоге исследователи пришли к выводу: что в течение 18 месяцев после инфицирования пациенты из первой и второй групп столкнулись с повышенным риском нарушения работы внутренних органов, повторной госпитализации и летального исхода.