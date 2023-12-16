Туман и гололед прогнозируют в Воронеже вместе со скорым потеплением

По информации прогностической карты для Центрального федерального округа, в Воронежской области действует желтый уровень погодной опасности. Местами по региону в воскресенье, 17 декабря, прогнозируют туман. В районах области и в самой столице Черноземья в дневное время заметно потеплеет, ожидаются мокрый снег и гололед, говорится в актуальном пресс-релизе Воронежского гидрометцентра. В областном центре туман прогнозируют в понедельник, 18 декабря.