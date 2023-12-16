Туман и гололед прогнозируют в Воронеже вместе со скорым потеплением

По информации прогностической карты для Центрального федерального округа, в Воронежской области действует желтый уровень погодной опасности. Местами по региону в воскресенье, 17 декабря, прогнозируют туман. В районах области и в самой столице Черноземья в дневное время заметно потеплеет, ожидаются мокрый снег и гололед, говорится в актуальном пресс-релизе Воронежского гидрометцентра. В областном центре туман прогнозируют в понедельник, 18 декабря.
Температура воздуха в Воронеже в этот день поднимется выше нуля. Вероятны осадки и гололед.
— Погода в области обусловлена влиянием ночью 17 декабря периферией антициклона, а днем 17 декабря, 18 и 19 декабря — влиянием атмосферных фронтов западного циклона, — сообщают синоптики. Подробный прогноз погоды на следующую рабочую неделю читайте на РИА «Воронеж» в понедельник, 18 декабря.
Небывалый снегопад и припаркованные на проезжей части автомобили мешают доставлять продукты в воронежские магазины. В торговых точках, расположенных на первых этажах многоквартирных домов или во дворах, в последние дни наметился дефицит товаров с малым сроком хранения (до 14 дней).
Самая сложная ситуация наблюдается в 30 магазинах торговых сетей в городской черте.