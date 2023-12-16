В МВД Беларуси рассказали, что будет, если не уведомить о двойном гражданстве

Представители МВД Беларуси рассказали, что будет, если не уведомить о двойном гражданстве. Так, как пишет sb.by, отвечая на соответствующий вопрос начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун подчеркнул, что если гражданин уведомил о наличии у него помимо белорусского паспорта еще одного, то никаких правовых последствий не будет.