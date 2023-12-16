В МВД Беларуси рассказали, что будет, если не уведомить о двойном гражданстве

Представители МВД Беларуси рассказали, что будет, если не уведомить о двойном гражданстве. Так, как пишет sb.by, отвечая на соответствующий вопрос начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун подчеркнул, что если гражданин уведомил о наличии у него помимо белорусского паспорта еще одного, то никаких правовых последствий не будет.
— До 2002 года за наличие иностранного гражданства люди автоматически утрачивали белорусское. Сейчас диаметрально противоположная норма: гражданство других стран на территории нашей не признается, если у вас есть белорусское. Лучше уведомить вовремя, так как сейчас прорабатывается введение определенных мер против тех, кто проигнорирует требование закона, — отметил специалист.