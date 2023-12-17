Аксенов: легализация мини-отелей на полуострове поможет турбизнесу

Чтобы решить проблему (или хотя бы двинуться в сторону ее решения), депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий проведение эксперимента в трех регионах (Республика Крым, Севастополь и Краснодарский край — как раз самые туристические регионы) по легализации мини-отелей, которые получат в юридическом поле название «гостевые дома». И в отличие от гостиницы, гостевым домом может стать и жилой дом.