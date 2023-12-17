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Аксенов: легализация мини-отелей на полуострове поможет турбизнесу

Мини-отели находятся в «серой зоне» туристической отрасли, поскольку часто расположены в жилых домах, где по закону не может быть гостиницы. Но по факту-то они существуют и принимают людей.
Источник: МК.RU Крым

Чтобы решить проблему (или хотя бы двинуться в сторону ее решения), депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий проведение эксперимента в трех регионах (Республика Крым, Севастополь и Краснодарский край — как раз самые туристические регионы) по легализации мини-отелей, которые получат в юридическом поле название «гостевые дома». И в отличие от гостиницы, гостевым домом может стать и жилой дом.

По мнению главы Крыма Сергея Аксенова, это движение в правильном направлении, поскольку после легализации туроператоры смогут заключать с владельцами гостевых домов договоры о размещении туристов. И для туристов это предоставляет новые возможности, потому что гостевые дома иногда расположены в таких местах, где нет гостиниц.

В общем, от легализации выиграют все.

туризм и отдых