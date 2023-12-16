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Рекордное количество снега ожидают коммунальщики в Алматы

В Алматы началось выпадение осадков, по прогнозу РГП «Казгидромет» высота снега составит до 6 см, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу акимата города.
Сейчас в Ричмонде: +6° 0 м/с 70% 770 мм рт. ст. +6°
Источник: Newtimes.kz

В праздничные дни коммунальные службы города работают в круглосуточном режиме.

В целях предупреждения гололедных явлений превентивно обработаны жидким противогололедным реагентом основные магистрали Алматы. Коммунальными службами города начата обработка проезжих частей дорог и тротуаров противогололедной смесью по заранее утвержденным маршрутам.

Днем 16 декабря было задействовано 378 единиц спецтехники и 1152 дорожных рабочих.

В акиматах районов организовано круглосуточное дежурство по контролю производства работ по уборке снега.

Температура воздуха 16 декабря −3…-5 градусов мороза, ночью с 16 на 17 декабря −4…-6, днем 17 декабря −1…-3.