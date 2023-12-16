Рекордное количество снега ожидают коммунальщики в Алматы

В праздничные дни коммунальные службы города работают в круглосуточном режиме.
В целях предупреждения гололедных явлений превентивно обработаны жидким противогололедным реагентом основные магистрали Алматы. Коммунальными службами города начата обработка проезжих частей дорог и тротуаров противогололедной смесью по заранее утвержденным маршрутам.
Днем 16 декабря было задействовано 378 единиц спецтехники и 1152 дорожных рабочих.
В акиматах районов организовано круглосуточное дежурство по контролю производства работ по уборке снега.
Температура воздуха 16 декабря −3…-5 градусов мороза, ночью с 16 на 17 декабря −4…-6, днем 17 декабря −1…-3.