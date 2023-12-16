Рекордное количество снега ожидают коммунальщики в Алматы

В Алматы началось выпадение осадков, по прогнозу РГП «Казгидромет» высота снега составит до 6 см, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу акимата города.