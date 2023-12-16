Самарские экстремалы прошли на коньках до Ульяновска 97 км по замерзшей Волге

Экстремалы из Самары Илья Сухов и Валерий Студенников прошли по замерзшей Волге 97 км. Путешествие спортсменов началось из села Ягодное под Тольятти, а через 6 часов мужчины оказались в Ульяновске.
— Ноги отваливаются, сложно ходить, — подвел итог Валерий на своей станице в социальных сетях.
Самарцы, которые много лет катаются на коньках по озерному льду решили создать уникальный исторический прецедент и отправиться в экстремальное путешествие почти на 100 км по Волге. Как утверждают экстремалы, ехать было очень страшно — непонятно, что там со льдом впереди.
— Но при этом эмоции 10/10, совершенно новый для меня эксперимент в таком масштабе и думаю это запомнится надолго, — говорит самарец.
Илья Сухов рассказал, что несколько лет готовился к такому путешествию по Куйбышевскому водохранилищу. Однако самарец предостерег других спортсменов, что нужно беречь себя и не рисковать понапрасну.