Самарские экстремалы прошли на коньках до Ульяновска 97 км по замерзшей Волге

Самарцы, которые много лет катаются на коньках по озерному льду решили создать уникальный исторический прецедент и отправиться в экстремальное путешествие почти на 100 км по Волге. Как утверждают экстремалы, ехать было очень страшно — непонятно, что там со льдом впереди.