В Керчи простились с участником СВО

Руководитель приморского города рассказал, что погибший в Керчи учился, окончил ГПТУ № 9, работал на заводе «Залив». Службу в армии проходил в пограничных войсках. С конца 1981 года служил в органах внутренних дел, прошел путь от милиционера патрульно-постовой службы до начальника отделения уголовного розыска.