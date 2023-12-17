В Керчи простились с участником СВО

В Керчи проводили в последний путь участника специальной военной операции Владимира Байкова. Церемония прощания прошла на городском кладбище.
— Владимир Юрьевич Байков погиб 1 декабря, при выполнении боевых задач, — сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.
Руководитель приморского города рассказал, что погибший в Керчи учился, окончил ГПТУ № 9, работал на заводе «Залив». Службу в армии проходил в пограничных войсках. С конца 1981 года служил в органах внутренних дел, прошел путь от милиционера патрульно-постовой службы до начальника отделения уголовного розыска.
В июле этого года ушел на Донбасс добровольцем, принимал участие в специальной военной операции.
— Владимир Байков был истинным патриотом, честным и отважным человеком, он остался верен долгу и присяге, защищая Родину, — отметил Святослав Брусаков.