«Союз» вывел на орбиту второй спутник «Арктика-М»

Спутники «Арктика-М» предназначены для наблюдений за поверхностью Земли и морями Северного Ледовитого океана, обнаружения и мониторинга опасных природных явлений. До 2031 года «Роскосмос» планирует сконструировать и вывести на орбиту Земли еще четыре таких аппарата.