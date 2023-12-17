Аксенов сообщил, что вода пойдет по Северо-Крымскому каналу после победы в СВО

Теперь для возобновления подачи воды из Днепра в Крым нужно восстановить Каховскую плотину, что невозможно, пока на правом берегу находятся боевики Зеленского. Другой вариант — протянуть водовод от Днепра до канала — так же сейчас невозможен, так как фашисты будут этот водовод обстреливать.