Аксенов сообщил, что вода пойдет по Северо-Крымскому каналу после победы в СВО

Водная блокада была прорвана в 2022 году, когда в результате успешного наступления российской армии Херсонская область была освобождена. Но фашисты не успокоились и разрушили плотину Каховской ГЭС, в результате чего Каховское водохранилище обмелело и поступление днепровской воды в Северо-Крымский канал прекратилось.
Теперь для возобновления подачи воды из Днепра в Крым нужно восстановить Каховскую плотину, что невозможно, пока на правом берегу находятся боевики Зеленского. Другой вариант — протянуть водовод от Днепра до канала — так же сейчас невозможен, так как фашисты будут этот водовод обстреливать.
Только освобождение правого берега Днепра в районе обмелевшего Каховского водохранилища, причем не только береговой линии, а территории на расстояние, с которого фашисты не могли бы обстреливать восстанавливаемую плотину или временный водовод, позволит подать воду по каналу в Крым. Такое отодвигание фронта практически означает крах киевского режима и нашу победу в СВО.
И по мнению главы Крыма Сергея Аксенова, наша победа позволит возобновить подачу воды по Северо-Крымскому каналу. Сейчас, благодаря серьезной работе по сбережению и накоплению водных запасов полуострова и обильным осадкам, крымчане надолго обеспечены водой, но вот рисоводство в республике без подачи воды по Северо-Крымскому каналу невозможно, так как требует очень значительных расходов воды.