Прогноз погоды в Казахстане на 17 декабря

В период с 16 по 17 декабря текущего года циклон настигнет территории Западно-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской области, где ожидается обильный снегопад, сильный порывистый ветер, метель. Далее, с 18 декабря циклон будет смещаться в северную, центральную и восточную часть страны, что вызовет ухудшение погодных условий.