Прогноз погоды в Казахстане на 17 декабря

В период с 16 по 17 декабря текущего года циклон настигнет территории Западно-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской области, где ожидается обильный снегопад, сильный порывистый ветер, метель. Далее, с 18 декабря циклон будет смещаться в северную, центральную и восточную часть страны, что вызовет ухудшение погодных условий.
С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны синоптики ожидают снег, на западе сильный снег, на юго-западе — осадки (снег, дождь), низовая метель, гололед, туман.
Лишь северные, восточные регионы республики будут находится под влиянием антициклона, с которым сохраняется погода преимущественно без осадков. По Казахстану прогнозируется усиление ветра.
В Шымкенте — переменная облачность, ночью снег. Ветер юго-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 3−5 мороза, днем 1−3 тепла.
В Алматы — переменная облачность, ночью снег. Ветер северо-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 8−10, днем 2−4 мороза.
В Астане — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 15−17, днем 6−8 мороза.