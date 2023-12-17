Метеозависимых белорусов предупредили про опасные дни 19 и 22 декабря 2023

Метеозависимых белорусов в эфире телеканала ОНТ предупредили про опасные дни 19 и 22 декабря 2023 года.
В сообщении говорится, что в названные даты прогнозируется магнитная буря. Ее сила составит около 5 баллов. Согласно лунному календарю, идеальным днем, чтобы уладить старые конфликты и отношения с близкими людьми, станет 19 декабря. Кроме того, 21 декабря нужно быть внимательными, чтобы не стать жертвой мошенников. А вот 23 декабря назвали благоприятным днем.
Сообщается, что посетить парикмахера, чтобы обновить прически и цвет волос, лучше всего 21, 22, 23, а также 24 декабря. Что касается стоматолога, то к нему на прием лучше всего записаться на 22 или же на 23 декабря.