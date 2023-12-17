Врач перечислил правила падения в гололед

По его словам, если падения в гололед не избежать, необходимо быстро наклоняться вперед и расслаблять тело, чтобы поймать равновесие и повысить шансы устоять на ногах. В комментарии для «Комсомольской правды» терапевт перечислил и другие правила, которые помогут минимизировать риск травм при падении на льду.