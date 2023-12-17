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Врач перечислил правила падения в гололед

Терапевт перечислил правила, которые помогут минимизировать риск травм при падении на льду, сообщает Zakon.kz.
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Источник: Zakon.kz

Вслед за морозами идет оттепель. Метеорологи предупреждают о гололедице — снег будет то подтаивать, то подмерзать. Повышен риск падений, переломов, ушибов и вывихов, напоминают медики.

Советы на злобу дня — как правильно вести себя в гололедицу, чтобы снизить риски для здоровья, дал терапевт Валерий Вечорко.

По его словам, если падения в гололед не избежать, необходимо быстро наклоняться вперед и расслаблять тело, чтобы поймать равновесие и повысить шансы устоять на ногах. В комментарии для «Комсомольской правды» терапевт перечислил и другие правила, которые помогут минимизировать риск травм при падении на льду.

Если восстановить равновесие не получается, Вечорко рекомендует расслабить руки и ноги. Напряженные конечности легче сломать, объяснил специалист. При этом во время падения нужно согнуть руки в локтях и приземлиться на всю длину от локтя до кончиков пальцев.

«Также следует вытянуть шею вперед. Так вы защитите от удара затылок», — отметил врач.

Ранее сообщалось, что снегопад, гололед и мороз ожидаются в восьми областях Казахстана. Подробнее читайте здесь.

здоровье