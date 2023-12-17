Умер участник первой советской экспедиции на Эверест Эдуард Мысловский

Эдуард Мысловский — обладатель титула снежный барс (1970, за покорение высших вершин на территории СССР). Впервые выехал в горы в 1954 году, в 1961 году окончил Всесоюзную школу инструкторов в Джантугане. Неоднократный чемпион СССР в составе команды «Буревестник». После первого восхождения на Эверест в 1982 году был удостоен звания заслуженного мастера спорта и награжден орденом Ленина. В 1989 году руководил второй советской гималайской экспедицией на Канченджангу, сам он поднялся до высоты 8300 м. За успешную экспедицию был награжден орденом Трудового Красного Знамени (9 января 1990 года) и удостоен звания заслуженного тренера СССР.