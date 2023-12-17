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Илон Маск усомнился в существовании инопланетян

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предположил, что люди являются единственной разумной формой жизни в нашей части Млечного Пути.

В субботу, 6 декабря, бизнесмен выступил на публичном мероприятии в Риме. Он высказал мнение о том, что сознание является «очень редкой вещью». В связи с этим предприниматель допустил, что в нашей части Вселенной только человечество представляет собой разумную форму жизни.

«Я не видел доказательств [существования] инопланетян, возможно, в этой части Галактики мы единственные существа с сознанием», — подчеркнул Маск.

Предприниматель добавил, что в будущем люди могут стать особенным и «межзвездным» видом. Однако подобное произойдет, только если на Земле не случится никакой катастрофы.

космос