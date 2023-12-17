Илон Маск усомнился в существовании инопланетян

В субботу, 6 декабря, бизнесмен выступил на публичном мероприятии в Риме. Он высказал мнение о том, что сознание является «очень редкой вещью». В связи с этим предприниматель допустил, что в нашей части Вселенной только человечество представляет собой разумную форму жизни.
«Я не видел доказательств [существования] инопланетян, возможно, в этой части Галактики мы единственные существа с сознанием», — подчеркнул Маск.
Предприниматель добавил, что в будущем люди могут стать особенным и «межзвездным» видом. Однако подобное произойдет, только если на Земле не случится никакой катастрофы.