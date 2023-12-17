Казахстанцев предупредили о задержке и отмене ряда поездов

С 15 декабря движение по затруднённому участку возобновлено, поезда идут с опозданием, сохраняются задержки следующих пассажирских поездов до станции прибытия:
— поезд № 77 Алматы-Мангистау задерживается на 17 часов 37 минут, в обратном направлении 17 декабря со станции Мангистау поезд отправится в 02:00 с опозданием на 17 часов;
— поезд № 29 Алматы-Атырау задерживается на 27 часов, в обратном направлении 16 декабря с Атырау отправление поезда отменяется;
— поезд № 7 Алматы-Саратов задерживается на 11 часов 50 минут, в обратном направлении 17 декабря с Саратова поезд отправится в 23:59 с опозданием на 10 часов;
— поезд № 33 Алматы-Актобе задерживается на 21 час 20 минут, в обратном направлении 17 декабря с Актобе отправление поезда отменяется;
— поезд № 15 Алматы-Петропавловск задерживается на 11 часов 37 минут, в обратном направлении 17 декабря со Петропавловска поезд отправится в 01:00 с опоздание на 9 часов;
— поезд № 21 Семей-Кызылорда задерживается на 12 часов 28 минут, в обратном направлении 16 декабря с Кызылорды поезд отправится в 20:50 с опозданием на 5 часов;
— поезд № 509 Алматы-Уральск задерживается на 18 часов 30 минут, следует диспетчерским расписанием;
— поезд № 511 Алматы-Атырау задерживается на 20 часов, следует диспетчерским расписанием;
— поезд № 21 Семей-Кызылорда задерживается на 7 часов 28 минут, в обратном направлении 17 декабря с Кызылорды поезд отправится согласно графику;
— поезд № 23 Алматы-Актобе задерживается на 9 часов 15 минут, в обратном направлении 18 декабря с Актобе поезд отправится в 01:00 с опозданием на 2 часа;
поезд № 33 Актобе-Алматы поезд задерживается на 7 часов 15 минут, в обратном направлении 18 декабря с Актобе поезд отправится в 01:15;
— поезд № 27 Алматы-Уральск задерживается на 9 часов 38 минут, в обратном направлении 18 декабря с Уральска поезд отправится в 02:00 с опозданием на 3 часа;
— поезд № 22 Кызылорда-Семей задерживается на 13 часов 03 минуты, в обратном направлении 17 декабря с Семея поезд отправится в 00:30 с опозданием на 11 часов;
— поезд № 386 Бишкек-Новосибирск задерживается на 10 часа 04 минут, в обратном направлении 17 декабря с Новосибирска поезд отправится в 16:00 с опозданием на 6 часов;
— поезд № 21 Кызылорда-Семей задерживается на 9 часов 53 минуты, в обратном направлении 17 декабря с Семея поезд отправится в 23:00 с опозданием на 9 часов;
— поезд № 12 Шымкент-Алматы задерживается на 14 часов 51 минуту, в обратном направлении 16 декабря со станции Алматы-2 поезд отправится в 23:20 с опозданием на 4 часа;
— поезд № 26 Шымкент-Алматы задерживается на 12 часов 25 минут, в обратном направлении 17 декабря со станции Алматы-2 поезд отправится в 01:00 с опозданием на 2 часа..
Также временно отменено курсирование следующих пассажирских поездов:
— № 10 Нур-Султан-1 — Алматы-2 отправлением со станции Нур-Султан-1 15 декабря т.г. на одну дату;
— № 9 Алматы-2 — Нур-Султан-1 отправлением со станции Алматы-2 15 декабря т.г. на одну дату;
— № 29/30 Атырау — Алматы-1 отправлением с Атырау 16 декабря т.г. и обратно из Алматы-1 18 декабря на один рейс;
— № 3 Алматы-2 — Нур-Султан-Нурлыжол отправлением со станции Алматы-2 15 декабря т.г. обратно из Нур-Султан-Нурлы жол 16 декабря на один рейс;
— № 505/506 Алматы 2 — Жезказган отправлением со станции Алматы-2 15 декабря т.г. и обратно из Жезказгана 16 декабря на один рейс.
Также отменяется курсирование скорого поезда № 34/33 Актобе — Алматы-1 отправлением с Актобе 17 декабря и прибытием в Алматы-1 18 декабря и отправлением с Алматы-1 18 декабря и прибытием в Актобе 20 декабря на один рейс.
Пассажиры могут обратиться за информацией по задержке и отмене пассажирских поездов по бесплатному номеру 1433 и к Telegram-боту KTZH_PP_BOT.