Об угрозе схода лавин в горах Алматы предупредили спасатели

«В связи с значительным приростом снега в горах более 25 см на высотах более 2600 абс. м. (осадки продолжаются) в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы и в районе ледника Богданович лавиноопасно. В этой связи, ГУ “Казселезащита и Департамент по ЧС Алматы убедительно просят туристов воздержаться от походов в горы”, — говорится в сообщении ДЧС.