От 300 тысяч рублей в месяц: назван топ высокооплачиваемых рабочих специальностей в Приморье

Второе место по доходности занимает профессия водителя в транспортно-логистической компании. Специалист на такой работе сможет получать до 250 тысяч рублей. При трудоустройстве у соискателя потребуют права категории Е (автомобиль с прицепом) и водительский стаж в соответствующей сфере от двух лет. Работать придется в составе экипажа тягача DAF с полуприцепом и перевозить грузы по маршруту «Владивосток — Москва». В комплекте с зарплатой компания предоставит круглосуточную поддержку механика, логиста, и, при необходимости, наставника.