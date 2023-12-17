От 300 тысяч рублей в месяц: назван топ высокооплачиваемых рабочих специальностей в Приморье

Количество вакансий, опубликованных в сервисе «Авито Работа» в Приморье увеличилось в два раза. Рост показали сферы производства, автомобильного бизнеса и логистики. А потому эксперты платформы провели исследование и составили топ-3 самых высокооплачиваемых рабочих профессий в этих отраслях. Кому работодатели предлагают самую щедрую оплату труда — узнаете в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Третье место по прибыльности занимают электросварщики, работающие с ручной аргонодуговой сваркой. На предприятиях Владивостока такому специалисту готовы предложить до 230 тысяч рублей в месяц. В условиях трудоустройства значится профильное образование, наличие пятого или шестого разряда (это высшие разряды профессии) и опыт работы не менее трех лет. Еще одно важное условие — уверенное пользование чертежами и умение их читать. Основная обязанность — сварка труб в цехе.
Второе место по доходности занимает профессия водителя в транспортно-логистической компании. Специалист на такой работе сможет получать до 250 тысяч рублей. При трудоустройстве у соискателя потребуют права категории Е (автомобиль с прицепом) и водительский стаж в соответствующей сфере от двух лет. Работать придется в составе экипажа тягача DAF с полуприцепом и перевозить грузы по маршруту «Владивосток — Москва». В комплекте с зарплатой компания предоставит круглосуточную поддержку механика, логиста, и, при необходимости, наставника.
Первое, самое прибыльное место, занимает кузовщик-маляр. В одном из автоцентров Владивостока работнику этой сферы обещают от 100 до 300 тысяч рублей в месяц. Взамен от специалиста потребуются знания технологии кузовного ремонта и опыт от двух лет. В списке: арматурные и кузовные работы, покраска и полировка легкового и большегрузного транспорта. Заняться придется, в том числе, с автомобилями компании.