В начале новой рабочей недели в Приморье резко похолодает

В начале следующей недели в Приморском крае ожидается наступление аномально холодной погоды. Прогнозируется, что среднесуточная температура будет на 2 — 6 градусов, а в некоторых районах даже на 7 — 10 градусов ниже климатических значений. Примгидромет, уже распространило штормовое предупреждение.



В понедельник, 18 декабря, и в ночь на вторник, гребень антициклона будет обусловливать морозную погоду с минимальной температурой от −21 до −29 °C. В северо-восточной части края ожидается еще более суровый холод, с температурой от −30 до −38 °C, а на побережье −15… −20 °C. Максимальная температура будет колебаться от −15 до −22 °C, а на юго-западе и южном побережье от −9 до −14 °C.



Во Владивостоке в понедельник ожидается без осадков, но северо-западный ветер будет умеренным до сильного. Температура воздуха будет держаться в пределах −16… −19 °C, а во второй половине дня ожидается небольшое повышение до −12… −15 °C.