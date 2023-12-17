Иркутская ХК Байкал-Энергия разгромила кировскую команду в гостях

Днем 16 декабря в городе Киров местная хоккейная команда «Родина» принимала соперников из Иркутской области. Приангарье на очередном матче чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги представляла ХК «Байкал-Энергия».
На первых минутах матча кировской команде удалось забить один гол. К слову, он стал первым и последним в этой игре. Сибиряки разгромили противников со счетом 5:1. Иркутяне одержали убедительную победу.
— Две из четырех! Идем дальше, — подметила команда на своей официальной группе в социальных сетях.
А вот фанаты «Байкал-Энергии» просто в восторге от такой игры.
— Смотрел матч от начала до конца. Мне понравилось. Молодцы, спортсмены! — делятся эмоциями болельщики.