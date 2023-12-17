В Красноярске заметили продажу яиц поштучно

Как сообщает издание «Проспект Мира», яйца в одной из сетей супермаркетов можно купить по одному, и, судя по всему, покупатели активно пользуются новой опцией. Стоимость одного яйца составляет 11,9 рубля.
Цены на яйца значительно выросли за последний год и продолжают расти. Так, по данным Красноярскстата, в сентябре 2022 года десяток стоил 67 рублей. Резкий скачок статистики фиксируют осенью 2023 года. По сравнению с августом, в октябре яйца стоили на 13% дороже. В ноябре стоимость продукта выросла на 10 рублей, за первые недели декабря — ещё на 5 рублей.
Цены на куриное мясо также выросли. И рост цен касается не только Красноярского края, но и остальных регионов РФ. В ходе прямой линии с жителями страны президент России Владимир Путин объяснил столь значительное подорожание: по его данным, спрос на курятину и яйца в последнее время заметно вырос, а вот объемы производства — нет. Решить вопрос президент пообещал в ближайшее время.