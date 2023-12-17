В Красноярске заметили продажу яиц поштучно

Цены на куриное мясо также выросли. И рост цен касается не только Красноярского края, но и остальных регионов РФ. В ходе прямой линии с жителями страны президент России Владимир Путин объяснил столь значительное подорожание: по его данным, спрос на курятину и яйца в последнее время заметно вырос, а вот объемы производства — нет. Решить вопрос президент пообещал в ближайшее время.