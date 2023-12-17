Более 10 маршрутов исчезнут: в Уссурийске транспортная реформа

В Уссурийске отменили 13 автобусных маршрутов, согласно постановлению администрации городского округа от 15 декабря, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Решение вынесено комиссией по установление муниципальных маршрутов регулярных перевозок в Уссурийском городском округе. Проверки показали, что остановочные пункты на маршрутах совпадают практически на 85%. Речь идет о рейсах рынок — Радужный, ж/д вокзал — Ленинградская и других.
№ 1 «Ж/д вокзал — 5-й км»;
№ 3 «Ж/д вокзал — Ленинградская (школа № 24)»;
№ 6 «Ж/д вокзал — Салют»;
№ 11а «5-й км — Гарнизон Барановский»;
№ 12 «Ж/д вокзал — 5-й км»;
№ 16 «5-й км — Кладбище»;
№ 29 «Ж/д вокзал — 5-й км»;
№ 30 «Францева — Ленинградская (школа № 24)»;
№ 32 «Рынок — Кладбище»;
№ 34 «Сахпоселок — Кладбище»;
№ 125 «Блюхера — Учебный городок в с. Воздвиженке»;
№ 145а «Рынок — Минеральный»;
№ 23 ₽ «Рынок — Радужный».
Создание альтернативных маршрутов взамен отмененных постановлением администрации не предусмотрено.
Как ранее писала «КП», во Владивостоке продолжается обновление автобусного парка.