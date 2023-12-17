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Более 10 маршрутов исчезнут: в Уссурийске транспортная реформа

В Уссурийске отменили 13 популярных автобусных маршрутов.
Источник: Комсомольская правда

В Уссурийске отменили 13 автобусных маршрутов, согласно постановлению администрации городского округа от 15 декабря, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Решение вынесено комиссией по установление муниципальных маршрутов регулярных перевозок в Уссурийском городском округе. Проверки показали, что остановочные пункты на маршрутах совпадают практически на 85%. Речь идет о рейсах рынок — Радужный, ж/д вокзал — Ленинградская и других.

№ 1 «Ж/д вокзал — 5-й км»;

№ 3 «Ж/д вокзал — Ленинградская (школа № 24)»;

№ 6 «Ж/д вокзал — Салют»;

№ 11а «5-й км — Гарнизон Барановский»;

№ 12 «Ж/д вокзал — 5-й км»;

№ 16 «5-й км — Кладбище»;

№ 29 «Ж/д вокзал — 5-й км»;

№ 30 «Францева — Ленинградская (школа № 24)»;

№ 32 «Рынок — Кладбище»;

№ 34 «Сахпоселок — Кладбище»;

№ 125 «Блюхера — Учебный городок в с. Воздвиженке»;

№ 145а «Рынок — Минеральный»;

№ 23 ₽ «Рынок — Радужный».

Создание альтернативных маршрутов взамен отмененных постановлением администрации не предусмотрено.

Как ранее писала «КП», во Владивостоке продолжается обновление автобусного парка.