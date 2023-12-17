Более 10 маршрутов исчезнут: в Уссурийске транспортная реформа

Решение вынесено комиссией по установление муниципальных маршрутов регулярных перевозок в Уссурийском городском округе. Проверки показали, что остановочные пункты на маршрутах совпадают практически на 85%. Речь идет о рейсах рынок — Радужный, ж/д вокзал — Ленинградская и других.