Движение вверх: в Приморье растут цены на хлеб и основные продукты

Кроме того, в ноябре повысились на 6% цены на яйца (с начала года — на 25%), куриное мясо поднялось в цене на 2%, окорочка — на 5%, а мясо индейки — на 10%. В отдельных магазинах можно обнаружить десяток яиц за 195 рублей. Также отмечен рост на грибы, свеклу и помидоры.

Среди прочих продовольственных товаров подорожали: мед, масло сливочное, сыры плавленые, сырки творожные, смеси для детского питания и рыбное филе.