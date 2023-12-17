Движение вверх: в Приморье растут цены на хлеб и основные продукты

Цены на продукты в Приморье продолжают плавно ползти вверх. Согласно данным Приморскстата, за месяц на 4% подорожали хлеб и хлебобулочные изделия, в том числе ржаной хлеб и изделия из смеси муки ржаной и пшеничной — на 3%, хлеб и изделия из пшеничной муки различных сортов — на 5%, сообщает ИА PrimaMedia.
Кроме того, в ноябре повысились на 6% цены на яйца (с начала года — на 25%), куриное мясо поднялось в цене на 2%, окорочка — на 5%, а мясо индейки — на 10%. В отдельных магазинах можно обнаружить десяток яиц за 195 рублей. Также отмечен рост на грибы, свеклу и помидоры.
Среди прочих продовольственных товаров подорожали: мед, масло сливочное, сыры плавленые, сырки творожные, смеси для детского питания и рыбное филе.
Напомним, в ходе большой пресс-конференции президент Владмиир Путин пообещал, что проблема с ростом стоимости яиц будет вскоре решена.