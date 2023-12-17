В Красноярске на набережной за сквером Энтузиастов будет новогодняя елка и горка

В Кировском районе краевого центра на набережной за сквером Энтузиастов устанавливают новогоднюю елку, готовят ледовый городок и горку. Огни на новогодней ели здесь зажгут 26 декабря в 18:00.
Тематика городка, отвечая общей концепции празднования Нового года в Красноярске, посвящена «Сказке о Золотом Петушке» Александра Пушкина. Мастера уже заняты созданием ледовых композиций.
Ледяную горку специалисты обустраивают на естественном склоне возле Поклонного креста рядом со Свято-Никольским храмом. Длина ее ската превысит 60 метров.
Напомним, новогодняя локация на территории района готовится и в сквере за ДК «Кировский». Здесь заливают каток, обустраивают горки, создают ледяные композиции. Ель здесь тоже будет. Её огни зажгут 27 декабря в 18:00.
Новогодние ели установят также в скверах «Каменный городок» и «Сибсталь». В «Каменном городке» 25 декабря в 18:00 будет праздничная программа.