Аномальные холода не помешают учебе хабаровских школьников

— По нашим данным температура днем −24 градуса, снег не ожидается. В понедельник, 18 декабря, занятия будут проходить в обычном режиме. Управление образования будет мониторить ситуацию каждый день и уже от этого будем отталкиваться и принимать решения, — сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе мэрии Хабаровска.