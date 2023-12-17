Аномальные холода не помешают учебе хабаровских школьников

На Хабаровский край движутся аномальные холода. Как будут работать школы Хабаровска — с этим вопросом корр. ИА AmurMedia обратился в мэрию города. Коротко — в понедельник занятия пройдут в штатном режиме, дальше все зависит от показаний термометров.
— По нашим данным температура днем −24 градуса, снег не ожидается. В понедельник, 18 декабря, занятия будут проходить в обычном режиме. Управление образования будет мониторить ситуацию каждый день и уже от этого будем отталкиваться и принимать решения, — сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе мэрии Хабаровска.
Напомним, ночью, по информации МЧС по Хабаровскому краю, в некоторых районах ожидается до −44°С, днём до −30°С. В Хабаровске потеплее: в понедельник ожидается −30°С ночью и −24°С днём. Минимальная дневная температура, по прогнозам Хабаровского гидромета, до −26°С. Ветер все дни 5−10 м/с.