Умер актер Аксельрод, сыгравший в сериалах «Меня зовут Эрл» и «Анатомия страсти»

В 1987—1989 годах Аксельрод играл главаря мафии в мыльной опере «Главный госпиталь» — это один из самых длительных американских сериалов, который выпускается с 1963 года по настоящее время. В 2005—2008 годах играл в сериале «Меня зовут Эрл», в 2006—2007 годах — в «Анатомии страсти». Исполнил эпизодические роли в сериалах «Клиника», «Бесстыжие», «Офис», «Американская семейка», «Декстер», «Звездный путь: Вояджер» и многих других.