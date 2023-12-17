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Умер актер Аксельрод, сыгравший в сериалах «Меня зовут Эрл» и «Анатомия страсти»

Американский актер Джек Аксельрод умер в возрасте 93 лет. Он сыграл в фильме Вуди Аллена «Бананы», а также исполнил заметные роли в сериалах «Меня зовут Эрл» и «Анатомия страсти». Три года играл в сериале «Главный госпиталь».
Джек Аксельрод
Источник: соцсети

Актер умер 28 ноября «по естественным причинам» в Лос-Анджелесе, сообщила Дженнифер Гарланд изданию The Hollywood Reporter.

Одной из первых работ актера стала роль в фильме «Бананы» (1971). Он также исполнял небольшие роли в фильмах «Хэнкок» (2008), «Знакомство с Факерами 2» (2010), «Трансформеры 3: Темная сторона Луны» (2011).

В 1987—1989 годах Аксельрод играл главаря мафии в мыльной опере «Главный госпиталь» — это один из самых длительных американских сериалов, который выпускается с 1963 года по настоящее время. В 2005—2008 годах играл в сериале «Меня зовут Эрл», в 2006—2007 годах — в «Анатомии страсти». Исполнил эпизодические роли в сериалах «Клиника», «Бесстыжие», «Офис», «Американская семейка», «Декстер», «Звездный путь: Вояджер» и многих других.

Леонид Уварчев

кино