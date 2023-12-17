Полноразмерный футбольный манеж построят в Иркутской области к 2026 году

В первую очередь в Иркутской области будет создана инфраструктура, которая позволит спортсменом развивать свои навыки вне зависимости от сезона. Так, планируется строительство стадиона, полноразмерных полей с искусственным и натуральным покрытием. Кроме этого, будет увеличено количество соревнований, а именно турниры для школьников и студентов.