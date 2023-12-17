Полноразмерный футбольный манеж построят в Иркутской области к 2026 году

Власти Иркутской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития футбола сразу с несколькими организациями, а именно с Российским футбольным союзом, Минспортом страны и региональной федерацией футбола. Согласно договору до 2026 года в Приангарье будет построен полноразмерный футбольный манеж и мини-футбольные площадки. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве области.
— Документ направлен на создание в Иркутской области условий для увеличения количества систематически занимающихся футболом взрослых и детей, развития инфраструктуры и системы подготовки футболистов, повышения уровня обеспеченности кадрами, — рассказывают власти Приангарья.
В первую очередь в Иркутской области будет создана инфраструктура, которая позволит спортсменом развивать свои навыки вне зависимости от сезона. Так, планируется строительство стадиона, полноразмерных полей с искусственным и натуральным покрытием. Кроме этого, будет увеличено количество соревнований, а именно турниры для школьников и студентов.