Кадастровая стоимость помещений в Крыму: что полезно знать

Заиченко также обратил внимание на то, что кадастровая стоимость рассчитывается методом массовой оценки и потому отличается от рыночной, которая определяется собственниками индивидуально. При этом в идеале разницы быть не должно, и к этому в своей работе стремятся специалисты.