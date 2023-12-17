Кадастровая стоимость помещений в Крыму: что полезно знать

Сколько стоит квадратный метр жилых и коммерческих помещений в республике, как рассчитывались эти показатели и зачем их вообще нужно знать гражданам — в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал замминистра имущественных и земельных отношений Анатолий Заиченко.
По словам Заиченко, в 2022 году в Крыму, как и во всей России, была проведена кадастровая оценка земли, а в текущем оценивали все остальные объекты недвижимости (здания и сооружения, жилые и коммерческие помещения, гаражи и пр.).
Мероприятия провели эксперты подведомственного министерству ГБУ «Центр землеустройства и кадастровой оценки». За 2023 год они оценили около 2,5 миллионов объектов в республике.
«Результаты этой кадастровой оценки утверждены постановлением Кабинета Министров от 20 ноября и будут применяться уже с 1 января следующего года в Крыму, как и на территории всей Российской Федерации», — сказал Заиченко.
Кадастровая стоимость жилых помещений в Крыму
При определении кадастровой стоимости жилого помещения учитывался сравнительный подход, сказал Заиченко.
«У нас достаточно четко в Крыму сформирован рынок недвижимости, и есть понимание сколько стоит реально один квадратный метр жилого помещения, например, в Симферополе, Армянске, Джанкое, Керчи и так далее. Мониторятся различные ресурсы, запрашиваются из Госкомрегистра сведения о фактических сделках, изучаются договоры купли-продажи объектов недвижимости. По методике, которая утверждена на федеральном уровне Росреестром, далее выводится средняя кадастровая стоимость одного квадратного метра жилого помещения исходя из основных его характеристик», — объяснил замминистра.
В частности, на кадастровую площадь влияет площадь помещения, ценовое зонирование, то есть в каком районе расположен объект недвижимости, год постройки, материал стен и ряд других факторов, уточнил Заиченко.
По итогам оценки средняя стоимость 1 квадратного метра жилья в Крыму в городских округах составила около 70 тысяч рублей. В муниципальных районах республики этот показатель почти вдвое ниже — 42 тысячи рублей.
«Я назвал усредненные показатели», — подчеркнул Заиченко, отметив, что в зависимости от уже упомянутых характеристик, в частности, местоположения и благоустройства, стоимость может сильно отличаться в разных районах республики.
Заиченко также обратил внимание на то, что кадастровая стоимость рассчитывается методом массовой оценки и потому отличается от рыночной, которая определяется собственниками индивидуально. При этом в идеале разницы быть не должно, и к этому в своей работе стремятся специалисты.
«Если вы посмотрите конкретные объекты, то увидите, что их кадастровая стоимость максимально приближена к рынку, исходя из сведений, которые представлены в ЕГРН», — добавил специалист.
По словам Заиченко, кадастровая стоимость зданий и помещений — это налогооблагаемая база, то есть полученная величина является той, на которую будет начисляться налог.
Кадастровая стоимость нежилых помещений в Крыму
При определении кадастровой стоимости нежилых помещений использовался так называемый затратный подход. То есть работа велась из расчета, сколько стоит построить то или иное здание в зависимости от наименования и назначения, при этом руководствовались федеральной методикой, утвержденной Росреестром, пояснил Заиченко.
«По Крыму в муниципальных районах средняя кадастровая стоимость такой недвижимости составляет порядка 32 тысяч за квадрат. Если говорим о городских округах, то это 41 тысяча за квадрат. Это коммерческие помещения, и опять-таки все в зависимости от целевого назначения, материала стен, года постройки и ценового зонирования», — уточнил Заиченко.
Он подчеркнул, что такие объекты, как магазины, офисы, административно-деловые центры, объекты общественного питания попадают в специальный налоговый перечень, в отношении которого налоговая база определяется как раз от кадастровой стоимости.
«На это следует обратить внимание для понимания, сколько этот объект вам в плане налоговой нагрузки будет обходиться. Нужно только уточнить, какая процентная ставка для такой категории объектов. Для физических лиц ее устанавливают органы местного самоуправления», — отметил Заиченко.
Еще раз о кадастровой стоимости земли
Заиченко напомнил, что кадастровая стоимость земли учитывается при определении начальной арендной платы для участков государственной и муниципальной формы собственности. Кроме того, на ее основе рассчитывается выкупная цена и земельный налог. Также в ряде случаев эти показатели принимаются в нотариате, при отчуждении объектов недвижимости, заключил замминистра.
Где узнать кадастровую стоимость объектов недвижимости в Крыму
Узнать кадастровую стоимость всех зданий, сооружений и помещений, оцененных в Крыму в 2023 году, можно на трех ресурсах:
• на официальном портале правительства Республики Крым, в разделе «Нормативно-правовые акты», к постановлению правительства от 20.11.2023 об утверждении результатов государственной кадастровой оценки прикреплены файлы, в которых можно найти свой кадастровый номер.
• на сайте ГБУ «Центр землеустройства и кадастровой оценки» в разделе «Кадастровая оценка» — в приложении к отчету.
• на федеральном официальном портале Росреестра в разделе «Фонд государственной кадастровой оценки».
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