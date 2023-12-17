Что грозит за срубленную в лесу елку. Узнали у экологов

В Мингоркомприроды подчеркивают, что ни в коем случае не следует отправляться за ней в леса. Добывать главный атрибут праздника там нельзя, за такие деяния предусмотрено наказание рублем. В соответствии со статьей 16.17 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях за незаконную рубку либо повреждение до степени прекращения роста или уничтожение древесно-кустарниковой растительности в природоохранных, рекреационно-оздоровительных и защитных лесах предусмотрено наложение штрафа в размере от 5 до 30 базовых величин, на индивидуального предпринимателя — от 20 до 200 базовых величин, а на юридическое лицо — от 50 до 300 базовых величин. Те же деяния, совершенные в эксплуатационных лесах, влекут наложение штрафа до 20 базовых величин, на индивидуального предпринимателя — от 10 до 150 базовых величин, а на юридическое лицо — от 20 до 200 базовых величин.