Что грозит за срубленную в лесу елку. Узнали у экологов

Столицу уже накрыла новогодняя атмосфера, все городские елки установлены, на них зажглись яркие гирлянды. Скоро большинство минчан займутся праздничным декором своих квартир и домов. Хоть немало горожан уже отдали предпочтение искусственным новогодним елкам, хватает и тех, для кого важно украсить жилище настоящей лесной красавицей.
В Мингоркомприроды подчеркивают, что ни в коем случае не следует отправляться за ней в леса. Добывать главный атрибут праздника там нельзя, за такие деяния предусмотрено наказание рублем. В соответствии со статьей 16.17 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях за незаконную рубку либо повреждение до степени прекращения роста или уничтожение древесно-кустарниковой растительности в природоохранных, рекреационно-оздоровительных и защитных лесах предусмотрено наложение штрафа в размере от 5 до 30 базовых величин, на индивидуального предпринимателя — от 20 до 200 базовых величин, а на юридическое лицо — от 50 до 300 базовых величин. Те же деяния, совершенные в эксплуатационных лесах, влекут наложение штрафа до 20 базовых величин, на индивидуального предпринимателя — от 10 до 150 базовых величин, а на юридическое лицо — от 20 до 200 базовых величин.
Поэтому рекомендуют приобретать новогодние деревья на елочных базарах, которые начнут свою работу 22 декабря на 68 городских площадках. Их будут реализовывать в магазинах, на ярмарках. Там продают растения, которые выращивают специально для праздничного украшения квартир. При этом у покупателя всегда есть выбор: приобрести срубленное насаждение или живое, в кадке, которое после праздников можно посадить у себя во дворе.
Важно помнить о правильной утилизации лесных красавиц после праздников. Выбрасывать их в мусорный контейнер нельзя. Столичные перевозчики отходов назначают в январе дни, когда мусоровозы будут собирать в жилых кварталах елки. Останется только вынести в указанные места эти деревья, предварительно очистив их от игрушек и мишуры.