Какой будет погода на неделе в Краснодарском крае

В Краснодаре в начале недели до 7 тепла. В оставшиеся дни воздух прогреется до 11−12 градусов выше ноля. Осадки ожидаются в понедельник. Половина недели будет пасмурной.
До 9 тепла в Анапе в начале недели, до 12 тепла вплоть до выходных. Дождь синоптики прогнозируют на курорте лишь в понедельник. Море остыло до 13 градусов.
До 9 тепла в Геленджике в понедельник и вторник, в остальные дни воздух будет прогреваться до 13 градусов выше ноля. А вот дожди на курорте могут идти пять дней из семи. Температура морской воды 13 градусов.
В Сочи до 10 градусов тепла в начале недели, и до 12−14 выше ноля в оставшиеся дни. Осадки на курорте предварительно прогнозируют в первые два дня недели, и в последние три дня. Температура морской воды 13 градусов.
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