Роспотребнадзор рассказал волгоградцам, как выбрать живую елку

Специалисты Роспотребнадзора дали гражданам свои рекомендации по выбору неизменного новогоднего атрибута и правильному с ним обращению.
Где покупать?
Если вы решили покупать натуральное дерево, елочные базары, лесничества и новогодние ярмарки предлагают широкий ассортимент елок. Однако следует помнить, что покупать деревья с рук, у так называемых черных лесорубов, незаконно. В ведомстве отметили, чтобы не спонсировать незаконную вырубку елок, их следует приобретать в официальных точках продаж со всеми надлежащими документами, такими как договор о продаже между продавцом и питомником елей.
Когда покупать?
Лучше всего идти за елкой в двадцатых числах декабря. Елка, купленная раньше, рискует осыпаться задолго до завершения новогодних каникул.
Какое дерево выбрать?
Обратите внимание на ствол елки — он должен быть без трещин, иначе дерево долго не простоит.
Ветви должны быть не сухими и ломкими, а гибкими и эластичными.
Иголки должны крепко держаться и иметь глубокий изумрудный оттенок. Ударьте стволом дерева о землю или слегка потрясите елку — если посыплются иголки, то такое дерево лучше не брать.
Разотрите несколько иголочек в ладонях — должен ощущаться интенсивный запах хвои. Отсутствие характерного аромата — признаки давно срубленного дерева.
Не стоит покупать елку, у которой больше одной макушки или с признаками того, что сверху она срезана.
Как правильно донести елку до дома?
Когда вы купили елку, вам предстоит правильно донести ее до дома. У продавцов можно попросить пластиковую сетку, чтобы упаковать в нее дерево, либо воспользоваться своей веревкой и примотать ветви к стволу. Нести елку нужно стволом вперед, а заносить в квартиру вперед макушкой. Для того чтобы дерево адаптировалось к теплу, подержите ее пару часов на балконе.
Если вы решили встречать Новый год с искусственной елкой, вашему вниманию представляют многочисленные имитации сосны, пихты и елей разных цветов. Искусственное дерево также нужно выбирать внимательно.
На что ориентироваться при выборе искусственной елки?
Качество.
Ветки должны надежно закрепляться, а хвоя крепко держаться. На концах ветвей не должно быть зазубрин или оголенной проволоки. Качественные хвоинки возвращаются в первоначальное состояние, если их слегка растормошить.
Запах.
Установленные государством нормы допускают кратковременное присутствие запаха пластика. Ярко выраженный химический запах говорит о нарушениях в производстве продукции. Вы можете попросить продавца показать сертификат о качестве изделия.
Пожарная безопасность.
Так как некачественные елочные гирлянды могут воспламеняться, елка должна иметь огнеустойчивую пропитку, о чем должна свидетельствовать пометка на упаковке от елки.
Маркировка.
При выборе елки в магазине обратите внимание на прилагаемую информацию: дату изготовления, правила и условия ее использования, указание на материал, из которого сделана елка, данные производителя и предприятия, принимающего претензии. Вся информация должна быть нанесена на этикетку на русском языке.
В ведомстве напомнили, что утилизировать елки необходимо на специально выделенных площадках для сбора крупногабаритных отходов во дворах многоквартирных домов.
Независимо от того, живая или искусственная елка будет украшать ваш дом, главное новогоднее дерево привнесет в него праздничную атмосферу.