Роспотребнадзор рассказал волгоградцам, как выбрать живую елку

Когда вы купили елку, вам предстоит правильно донести ее до дома. У продавцов можно попросить пластиковую сетку, чтобы упаковать в нее дерево, либо воспользоваться своей веревкой и примотать ветви к стволу. Нести елку нужно стволом вперед, а заносить в квартиру вперед макушкой. Для того чтобы дерево адаптировалось к теплу, подержите ее пару часов на балконе.