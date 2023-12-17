Аэропорт Волгограда возобновил работу в штатном режиме

ВОЛГОГРАД, 17 дек — РИА Новости. Ограничения аэронавигации сняты в Волгограде, аэропорт города работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в воздушной гавани.
Минобороны РФ ранее сообщило, что утром в воскресенье российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Волгоградской областью. В аэропорту Волгограда информировали об ограничении аэронавигации и задержке нескольких рейсов.
«Ограничения сняты, аэропорт работает в штатном режиме. Ожидаем прибытия задержанных рейсов», — сообщила РИА Новости представитель аэропорта Анастасия Голодова.