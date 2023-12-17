Ограничения на добычу налима ввели в Нижегородской области

В Нижегородской области введены ограничения на добычу налима. Это связано с началом нерестового периода у налима. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.
Ограничения на добычу налима ввели 15 декабря. Они продлятся до 31 января 2024 года. Запрет необходим для сохранения популяции.
Отметим, налимы имеют промысловую ценность. И в данный период Госинспекторы рыбоохраны усилят контроль в местах массового скопления рыбы. За незаконный вылов будет взиматься штраф — 500 рублей за один экземпляр рыбы, независимо от размера и веса.
Напомним, в Нижнем Новгороде спасли 75-летнего рыбака, провалившегося под лед. Инцидент произошел утром 26 ноября на Гребном канале.