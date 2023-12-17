Названы полезные для здоровья «зимние» напитки

К полезным для здоровья напиткам в зимний период можно отнести чай с корицей, гвоздикой и душистым черным перцем, который благодаря своему составу обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Об этом, а также о других полезных рецептах 17 декабря рассказала гастроэнтеролог «СберЗдоровья» Дарья Утюмова.