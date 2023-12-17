Жители Ростовской области попросили губернатора ввести режим ЧС: причины

Как рассказал губернатор Голубев, за сутки было зафиксировано 112 новых отключений. Без света, тепла и воды остались четыре поселка в Аксайском районе и два в поселке Гуково. Там развернули шесть пунктов обогрева и питания на 360 мест для жителей и готовятся еще 13 пунктов на 1520 мест, пишет kp.ru.