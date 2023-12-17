Жители Ростовской области попросили губернатора ввести режим ЧС: причины

«По данным на 6:00 (мск) обесточенными остаются потребители: в Ростовской области — 15 тысяч человек, в ДНР — 173,7, в ЛНР — 161,9 тысячи человек. Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы», — написали в своем телеграм-канале представители Минэнерго России.
Как рассказал губернатор Голубев, за сутки было зафиксировано 112 новых отключений. Без света, тепла и воды остались четыре поселка в Аксайском районе и два в поселке Гуково. Там развернули шесть пунктов обогрева и питания на 360 мест для жителей и готовятся еще 13 пунктов на 1520 мест, пишет kp.ru.
Телеграм-канал «КП Ростов-на-Дону. Новости региона» сообщает, что по данным на утро в Ростовской области отключены 28 линий электропередачи в 13 населенных пунктах, где проживают около шести тысяч человек.
Больше всего на введении режима ЧС в регионе настаивают жители Аксая. Многие жалуются, что температура в квартирах всего плюс 10 градусов: мерзнут маленькие дети.
В ликвидации аварий принимает участие 151 бригада, в которой 550 человек и 223 единицы техники. Коммунальные службы продолжают круглосуточное дежурство, специалисты постоянно убирают дороги, расчищают тротуары и вывозят упавшие ветки деревьев.