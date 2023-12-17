В Калининграде закончили первый этап надвижки пролёта железнодорожного моста через Преголю

В Калининграде закончили первый этап надвижки пролёта железнодорожного дублёра двухъярусного моста. Масса конструкции составляет 820 тонн.
Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе областного правительства, специалисты группы «БТС-Мост» собирают пролётное строение на стапеле и надвигают его гидравлическими домкратами на готовые опоры.
Все работы идут в графике. На сегодняшний день собрано 101 из 145 метров металлоконструкций пролётного строения. Они надвигаются объединённой конструкцией с правого берега реки на левый. На первом этапе выполнена надвижка на опору четыре. Это необходимо для продолжения сборки пролёта. После завершения работ по сооружению русловых опор моста начнётся второй этап надвижки, — сообщил гендиректор ООО «СК “Мостотрест” Евгений Надточий.
Железнодорожный мост через Преголю длиной 237,3 метра будет состоять из четырех опор и трёх пролётных строений. Центральный пролёт будет иметь вертикально-подъёмный механизм. Это обеспечит судоходный габарит шириной 50 метров и высотой 28 метров.
В ноябре подрядчик приступил к установке подъёмного механизма на железнодорожном дублёре двухъярусного моста. В декабре на подходах проложили участок пути.
Железнодорожный путепровод рядом с двухъярусным строит группа компаний «БТС-Мост». Работы выполняют с 2021 года. Тот же подрядчик возводит автомобильный путепровод. Объекты должны ввести в эксплуатацию в 2024—2025 годах.