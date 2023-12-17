В Калининграде закончили первый этап надвижки пролёта железнодорожного моста через Преголю

Все работы идут в графике. На сегодняшний день собрано 101 из 145 метров металлоконструкций пролётного строения. Они надвигаются объединённой конструкцией с правого берега реки на левый. На первом этапе выполнена надвижка на опору четыре. Это необходимо для продолжения сборки пролёта. После завершения работ по сооружению русловых опор моста начнётся второй этап надвижки, — сообщил гендиректор ООО «СК “Мостотрест” Евгений Надточий.